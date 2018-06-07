MHP Sivas Milletvekili Adayı Özyürek Seçim Çalışmalarını Sürdürüyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas 1'inci sıra Milletvekili Adayı Ahmet Özyürek seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sivas'ın her mahallesinde çalışma yürüten MHP Sivas Milletvekili Adayı Ahmet Özyürek, çalışmalarını sahura kadar sürdürdü. İftar sonrasında kahvehane ve kafelere giden Ahmet Özyürek, Cumhur İttifakı ve MHP'ye sahip çıkılması gerektiğini anlattı. Özyürek, af konusuna da değinerek, "Allah'ın izni ile çıkacak. Devlet Bahçeli ne dediyse olur. Terör örgütü ve yüz kızartıcı suçlar dışında af çıkacak. Sizler kalbinizi ferah tutun" dedi.

Girdiği bir kahvehanede konuşan Özyürek,"24 Haziran seçimleri ülkemize, milletimize ve Sivas'ımıza hayırlara vesile olur inşallah. Ben bu yola çıkarken Allah'a söz verdim, sizlere söz verdim. Sivaslı bir milletvekili Sivas'a nasıl sahip çıkacak göreceksiniz" şeklinde konuştu.

15 Temmuz'daki hain darbe girişimini başaramayan şer odakların ekonomiye saldırdığını ifade eden Özyürek,"15 Temmuz'da başarılı olamayanlar, ülkemizin güneyindeki kargaşayı bize de yaşatmaya kalktılar. Bunda da başarılı olmayınca ekonomiye saldırdılar. Ama başaramayacaklar. Genel başkanımızın da söylediği gibi adayımız Cumhurbaşkanlığında Recep Tayyip Erdoğan'ı ilk turda seçtireceğiz. TBMM'de de güçlü bir MHP olacak. Vatanını milletini seven herkesten bu konuda destek bekliyoruz. MHP bu ülkenin kumu, çimentosu ve teminatıdır." ifadelerini kullandı.

Özyürek,"Ben neden geldim biliyor musunuz Sivas'a sahip çıkmak için geldim. Burada bir ofisimiz olacak ben 4 gün meclisteyken açık olacak. 3 gün ise ben Sivas2ta olacağım. Sivas'ın yiğit insanlarının sesi olacağım ve hizmet edeceğim." dedi. - SİVAS