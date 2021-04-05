MHP Siirt İl Başkanı Cantürk: "Karşınızda eski Türkiye yok, haddinizi bilin"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Siirt İl Başkanı M. Fatih Cantürk, emekli amirallerin yayımladığı bildiriye tepki gösterdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Siirt İl Başkanı M. Fatih Cantürk, emekli amirallerin yayımladığı bildiriye tepki gösterdi.

MHP Siirt İl Başkanı M. Fatih Cantürk, aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora'nın da bulunduğu emekli amirallerin gece yarısı yayımladığı bildiriye tepki gösterdi. Bu bildiriyi nefretle lanetlemekle birlikte reddettiklerini belirten Cantürk, "Bir grup mütekait askerin darbe dönemlerini çağrıştıran açıklaması sadece kendilerini gülünç ve zavallı duruma düşürmüştür. Bilsinler ki aziz milletimiz ve temsilcileri, bu zihniyete ve vesayet heveslilerine asla geçit vermeyecektir. Karşınızda eski Türkiye yok, haddinizi bilin. Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları kaldırılmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Açıklanan bildirinin çok yönlü adli ve idari soruşturması yapılmalıdır. Ayrıca 103 vesayetçi amiralin imzasıyla yayımlanan bildirinin arkası ve önü kararlılıkla araştırılmalı, bu rezaletin içinde kimlerin olduğu tevsik ve tespit edilmelidir. Konu vatandır, konu demokrasidir, konu milli iradedir. Taviz veya gecikmenin bedeli hiç kuşkusuz ağır olacaktır" dedi. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı