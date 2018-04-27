MHP Seçimlere Avukatlarla Hazırlanıyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adana İl Başkanlığı, 24 Haziran seçimlerine yönelik hazırlıklar kapsamında avukatlardan müteşekkil kalabalık bir çalışma gurubu oluşturdu.

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleriyle ilgili kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Her seçmene ulaşmayı esas alan; teşkilatlar, bağlı kurum ve birimlerin sahadaki çalışma verimini ve etkisini artıracak sonuç alıcı stratejiye dayalı plan adım adım yürütülüyor.

MHP Adana İl Teşkilatı, bu çerçevede seçimlerde partinin, seçmenin hakkının korunması, tartışmalı konularda hukuki müdahalelerde bulunulması ve nihayetinde milli iradenin en sağlıklı şekilde tecelli etmesi için de sandık görevlilerinin dışında ayrıca hukukçulara da görev veriyor. MHP İl Başkanı Bünyamin Avcı, görevlendirmeye ilişkin avukatlarla bir toplantı yaptı.

MYK Üyesi Av. Uğur Öztürk, Emekli Savcı Ömer Güner Sazak, Türk Hukuk Enstitüsü Adana Şube Başkanı Av. Diren Özgül, THE Gençlik Komisyonu Başkanı Buğra Akpınar, Çukurova Hukukçular Derneği Başkanı Av. Yılmaz Özkıral, ÇHD Genel Sekreteri Av. Serkan Alyaprak'ın da katıldığı toplantıya çok sayıda avukat iştirak etti.

Başkan Bünyamin Avcı, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlerin devletin ve milletin geleceği açısından çok önemli olduğunu ifade ederek, "O yüzden, cumhurun yani milletin iradesinin sandığa en sorunsuz şekilde yansımasını istiyoruz. Dolayısıyla hukukçulardan oluşan kalabalık bir grupla da çalışacağız. Mevcut avukat sayımız hayli fazla ama daha da artacak. Çünkü, hukukçulara ihtiyacımız var. Adana'da yeni bir tarih yazmak istiyoruz. Allah'ın izniyle, halkımızın desteğiyle bunu başaracağımıza inanıyoruz" dedi. - ADANA