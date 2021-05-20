MHP'nin il başkanları, MYK ve MDK toplantıları 27 Mayıs'ta yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MHP'nin il başkanları, MYK ve MDK toplantıları 27 Mayıs'ta yapılacak

MHP'nin il başkanları, MYK ve MDK toplantıları 27 Mayıs'ta yapılacak
Anadolu Ajansı / Buket Güven - Haberler | Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, il başkanları, Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) toplantılarının MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlığında 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde yapılacağını belirtti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, il başkanları, Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) toplantılarının MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlığında 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde yapılacağını belirtti.

Yalçın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "MHP, Ülkücü Şehitleri Anma Günü olan 27 Mayıs Perşembe günü saat 14.00'te il başkanları; saat 16.00'da MYK-MDK toplantıları Genel Merkez Gün Sazak Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu toplantıların tüzük gereği 2 ayda bir yapıldığını belirterek, toplantıları özellikle "Ülkücü Şehitleri Anma Günü"nde gerçekleştireceklerine dikkati çekti.

Yalçın, toplantıların gündeminin, siyasetin gündemi olduğunu ifade etti.

Partinin, bir önceki MYK ve MDK toplantısı Bahçeli'nin başkanlığında 26 Mart'ta toplanmıştı. Bu toplantı, MHP'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda seçilen MYK ve MDK üyeleri ile gerçekleştirilen ilk toplantı olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tüm yurtta aynı anda okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tüm yurtta aynı anda okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.
Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'ın 19 Mayıs 1919'un yıl dönümünde yapılan açıklamalara tepki Açıklaması
Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'ın 19 Mayıs 1919'un yıl dönümünde yapılan açıklamalara tepki Açıklaması

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Sergey Lavrov Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cansu Dere Deniz Çakır Jennifer Lopez
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Şenol Güneş Hakan Arslan Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
MHP'nin il başkanları, MYK ve MDK toplantıları 27 Mayıs'ta yapılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 14:11:27. #1.16#

title