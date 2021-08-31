MHP'nin 9 ilde planladığı bölgesel toplantıların açılışı 4 Eylül'deki istişare toplantısıyla yapılacak
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MHP'nin 9 ilde planladığı bölgesel toplantıların açılışı 4 Eylül'deki istişare toplantısıyla yapılacak

MHP'nin 9 ilde planladığı bölgesel toplantıların açılışı 4 Eylül'deki istişare toplantısıyla yapılacak
Anadolu Ajansı / Buket Güven - Haberler | Politika

MHP'nin 9 ilde planladığı bölgesel toplantıların açılışı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın başkanlığında 4 Eylül Cumartesi günü Afyonkarahisar'daki istişare toplantısıyla yapılacak.

MHP'nin 9 ilde planladığı bölgesel toplantıların açılışı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın başkanlığında 4 Eylül Cumartesi günü Afyonkarahisar'daki istişare toplantısıyla yapılacak.

MHP, "Güçlü Siyaset, Lider Türkiye, Hedef 2023-Siyasette Yeni Dönem: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Stratejik Hedefler" konseptiyle 9 ilde bölgesel istişare toplantıları düzenleyecek.

Bölgesel toplantıların açılışı, 4 Eylül Cumartesi günü Afyonkarahisar'da MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın başkanlığındaki istişare toplantısıyla gerçekleştirilecek.

Bölgesel toplantıların ilk durağı, Bursa olacak. Toplantı, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman başkanlığında 5 Eylül'de düzenlenecek.

Eylül ayı içerisinde hafta sonlarında yapılacak istişare toplantıları sırasıyla Manisa, Erzincan, Konya, Gaziantep, Amasya, İstanbul, Kayseri ve Ankara'da olacak.

Toplantılarda, Meclis çalışmaları, Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, siyasi, sosyal ve ekonomik gelişmelerin yer aldığı iç ve dış gündem konuları masaya yatırılacak.

Öte yandan, Ankara'da 3 Ekim'de yapılacak son toplantıya ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlık etmesi öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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MHP'nin 9 ilde planladığı bölgesel toplantıların açılışı 4 Eylül'deki istişare toplantısıyla yapılacak - Haberler
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