MHP Milletvekili Taşdoğan esnafın nabzını tutuyor
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MHP Milletvekili Taşdoğan esnafın nabzını tutuyor

MHP Milletvekili Taşdoğan esnafın nabzını tutuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, saha çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, saha çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. MHP Milletvekili Taşdoğan, esnaf ziyareti yaparak hem sektörlerin nabzını tuttu, hem de sorunları ve talepleri yerinde dinledi.

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, MHP Şehitkamil İlçe Teşkilatı ile birlikte saha çalışmalarına hız vererek dükkan dükkan gezip esnafın ve vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Gaziantep Milletvekili Taşdoğan'ın esnafın ve vatandaşların sorunlarının çözüme kavuşması adına meslek odaları, belediye başkanları ve bakanlıklarla da anında iletişim kurması dikkatlerden kaçmadı. MHP Milletvekili Taşdoğan, Cumhur İttifakı olarak sorunların çözümü noktasında ciddi adımlar attıklarını da belirtti.

"Cumhur ittifakı milletin ittifakıdır"

Esnafların ve vatandaşların taleplerine önem verdiklerini aktaran Milletvekili Taşdoğan, "Biz ülkemize ve şehrimize hizmet etmek için buradayız. Özellikle esnafımız ekonominin can damarıdır. Bu konuda da saha çalışmalarımızda onları sık sık ziyaret ederek sorunlarını ve taleplerini dinleyerek çözüme kavuşturmaya özen ve önem gösteriyoruz. Bu sebeple esnafımızın ve vatandaşlarımızın sorunlarını ve taleplerini yüz yüze dinlemek için ziyaretlerimizi daha da sıkılaştırdık. Bize ulaştırılan sorun ve taleplerin çözülebilirliğine göre anında müdahil olarak gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Çözüm noktasındaki hızımızı da sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Çünkü, Cumhur İttifakı, halkın ve milletin ittifakıdır" diye konuştu. - GAZİANTEP

MHP Milletvekili Taşdoğan esnafın nabzını tutuyor
MHP Milletvekili Taşdoğan esnafın nabzını tutuyor
MHP Milletvekili Taşdoğan esnafın nabzını tutuyor
MHP Milletvekili Taşdoğan esnafın nabzını tutuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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