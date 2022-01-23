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MHP Milas KAÇEP üyeleri Kaymakam Böke ilçe görüştü

MHP Milas KAÇEP üyeleri Kaymakam Böke ilçe görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milas İlçe Teşkilatı Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikalarından (KAÇEP) sorumlu komisyon üyeleri, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke'yi makamında ziyaret etti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milas İlçe Teşkilatı Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikalarından (KAÇEP) sorumlu komisyon üyeleri, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke'yi makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Milas'ta sosyal hizmet alanında yapılan çalışmalar hakkında sohbet edilirken, gerçekleştirilmesi düşünülen diğer sosyal konularla ilgili ihtiyaç sahiplerine hangi kanallarla ulaşılacağı, kötü niyetli kişilerce yürütülen suistimal girişimlerini tespit ve engellemeye yönelik süreçlerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Milliyetçi Hareket Partisi, Mustafa Ünver Böke, Hisarcık, Milas, Yerel, Haber

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