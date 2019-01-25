Son Dakika! MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk Görevden Alındı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk'ün görevden alındığını, il teşkilatının da geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

İL TEŞKİLATI GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk'ün görevden alındığını belirterek, Manisa il teşkilatının da geçici olarak kapatıldığını kaydetti.

Erkan Öztürk

YENİ MANİSA İL TEŞKİLATI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KURULACAK

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın açıklamasının devamında, "Yeni Manisa İl Teşkilatı önümüzdeki hafta kurulacaktır" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın

ERKAN ÖZTÜRK KİMDİR?

Erkan Öztürk, 26. dönem MHP milletvekili adayı olmuştur. MHP il yönetiminde aktif olarak birçok görevde yer aldı. Ticaretle uğraşmaktadır. Evlidir.