MHP'liler Afrein'deki Askerlerimiz İçin Koç Kesip Dua Etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorlu İlçe Teşkilatı tarafından Afrin'e sınır örtesi harekat düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları için koç kesilerek dualar edildi.

Parti binası önünde düzenlenen programa MHP Çorlu İlçe Başkanı Av. Barış Tırpan, MHP'nin eski Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen, eski ilçe başkanları Cüneyt Ergün, Saral Sarıalioğlu ile Çorlu İlçe Teşkilatı yöneticileri katıldılar.

MHP Çorlu İlçe Başkanı Av. Barış Tırpan, "Tüm Türk ve İslam alemi Türkiye Cumhuriyeti'nin koruması altındadır. Allah Afrin'deki askerlerimizin yardımcısı olsun. Akan kan son olsun, Türk kanı değil düşmanın kanı olsun. Allah kabul etsin inşallah" dedi. - TEKİRDAĞ