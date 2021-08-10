MHP lideri Bahçeli, bir tweetiyle YKS'de baraj puanını düşürdü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda baraj üniversite baraj puanlarının düşürülmesi gerektiğini savundu. Bahçeli'nin bu çağrısı çok geçmeden karşılık buldu ve üniversite baraj puanları TYT'de 140, YDT'de ise 170 olarak belirlendi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı "Üniversite baraj puanları düşürülsün" çağrısı, ertesi gün Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı AK Parti hükümeti cephesinde karşılık buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada Temel Yeterlilik Sınavı'ndaki baraj puanının 140, Alan Yeterlilik Sınavı'ndaki baraj puanının da 170'e indiğini açıkladı.

"GENÇ KARDEŞLERİME MÜJDE VERMEK İSTİYORUM"

Erdoğan, "Genç kardeşlerime bir müjde vermek istiyorum. Yüksek Öğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır" dedi.

AKŞENER'DEN DE DESTEK GELDİ

Sivas'ta esnaf ziyaretleri gerçekleştiren İYİ Parti Meral Akşener de Bahçeli'nin üniversite baraj puanlarıyla ilgili yaptığı çağrıyı olumlu karşıladı. Akşener, İYİ Parti olarak Bahçeli'nin talebine destek verdiklerini söyledi.

ATANAMAYAN ÖĞRETMENLERDEN DE TALEP VAR

Atanamayan öğretmenler de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çağrıda bulunarak, kendileri konusunda da adım atılmasını istedi.

DEVLET BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Meral Akşener, üniversite sınavı baraj puanlarının düşürülmesi konusunda şunları söylemişti: "2021 YKS sonuçlarına göre, sayısal puan türünden 390.132; sözel puan türünden 563.808; eşit ağırlıklı puan türünden de 587.678 kardeşimiz barajı geçmiştir. Salgının neden olduğu ağır ortamdan dolayı genel başarı düzeyi bu yıl çok düşmüştür.

Barajın yüksek olmasının ise en az 1 milyon gencimizin tercihini etkileyeceği, yaklaşık 500.000 gencimizin de tercih bile yapamayacağı anlaşılmaktadır. Yine sayıları 500.000 civarında olan gencimizin 150 ile 180 arasında bir puan aldığı tespit edilmiştir.

"GENÇLERİMİZE SAHİP ÇIKALIM"

Söz konusu barajın belirli ölçülerde aşağı çekilmesi yüzbinlerce gencimizin tercih yapmasına imkan tanıyacaktır. Şu anda Temel Yeterlilik Testinde (TYT) uygulanan baraj puanı 150, Alan Yeterlilik Testinde (AYT) uygulanan baraj puanı da 180'dir.

Salgın dönemi göz önüne alınarak TYT baraj puanın 140'a, AYT baraj puanın da 160'a çekilmesi teklif ve temennimizdir. Üniversiteye girmek için mücadele eden, ama salgın gibi mücbir ve zecri hallerden dolayı hedeflediği puanları elde edemeyen gençlerimize sahip çıkalım."