MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye Sergen Yalçın ve futbolcuların imzaladığı Beşiktaş forması hediye edildi
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MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye Sergen Yalçın ve futbolcuların imzaladığı Beşiktaş forması hediye edildi

MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye Sergen Yalçın ve futbolcuların imzaladığı Beşiktaş forması hediye edildi
Anadolu Ajansı / Buket Güven - Haberler | Politika

Süper Lig 2020-2021 şampiyonu Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile futbolcularının imzaladığı forma, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye gönderildi.

Süper Lig 2020-2021 şampiyonu Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile futbolcularının imzaladığı forma, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye gönderildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Genel Başkanımız Şampiyon Beşiktaşımızın, şahsına gönderdiği Teknik Direktör ve futbolcuları tarafından imzalı forması dolayısıyla teşekkür etti. Sergen Hocamıza ve futbolculara başarı dileklerini hassaten iletti." ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı olduğu bilinen Bahçeli, şampiyonluk sonrasında Beşiktaş'ı tebrik etmişti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye Sergen Yalçın ve futbolcuların imzaladığı Beşiktaş forması hediye edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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