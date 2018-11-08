MHP'li Yılmaz: "Herkesi Kucaklayacağız"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Teşkilatı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret ederek yerel seçim hazırlıklarına başladı.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt başkanlığında Genel Başkan Devlet Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret eden MHP Ordu Teşkilatı yerel seçimlerde başarılı olma sözü verdi. MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, "Sayın Genel Başkanımız, 'Ordu Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm belediyeleri istiyorum' dedi. Biz de bunu emir telakki ettik ve Milletvekilimiz Cemal Enginyurt ve ilçe başkanlarımızla birlikte gidilmedik yer, sıkılmadık el bırakmadan çalışacağız. 20 gönül adamıyla el ele vererek Ordu'yu birlikte yönetmek için herkesi kucaklayacağız. Biz söz verdik. Ordu yaşanır, kavgasız gürültüsüz bir şehir olacak. Hizmet eden ve gençlerimize iş imkanları sağlayan bir belediyecilik vadediyoruz" dedi. - ORDU