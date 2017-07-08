MHP'li Tanrıkulu CHP ve Hdp İşbirliğine Dikkat Çekti

MHP'li Tanrıkulu CHP ve HDP işbirliğine dikkat çekti

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu: "HDP ile kol kola yürüyen CHP'nin bu tavrını, partimizde nifak çıkarmak isteyenlerin de desteklemesi de ne ilginçtir"

"Adalet kisvesi adı altında dış mihrakların taleplerini yerine getiren zavallı bir güruh"

"Karşımızda bir adalet arayışı değil, bir kargaşa, bir karışıklık, bir nifak amacı vardır ama milletimiz bunu yutmaz"



MANİSA - Partisinin Manisa İl Kongresine katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu, CHP'nin HDP ile kol kola girerek yaptığı yürüyüşe tepki gösterip, 'zavallı güruh' nitelendirmesinde bulunurken, kendi partilerinin içinde nifak tohumları ekenlerin de bu yürüyüşü desteklemelerinin manidar olduğunu söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu, 12'nci MHP Manisa İl Kongresine katıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesi Lale Salonunda gerçekleştirilen kongrede divan başkanı seçilen Tanrıkulu yaptığı konuşmada CHP, HDP ve parti içindeki ayrılıkçıların işbirliği içinde olduğunu ifade etti. Tanrıkulu, "Kişisel çıkar peşinde koşan bir takım ikbal avcılarının da geçmiş söylemleriyle şimdiki tutumlarına baktığımızda onların yatacak yerlerini de gözler önüne sermektedir. Batman'da şehit edilen müzik öğretmeni rahmetli Aybüke kızımızın acısını bir kez bile olsun paylaşmayan, terörü lanetlemeyen HDP ile kol kola yürüyen CHP'nin bu tavrını, partimizde nifak çıkarmak isteyenlerin de desteklemesi de ne ilginçtir. Şimdi gerçekler Kırkağaç kavunu gibi ortaya çıkmış ve saflar daha da netleşmeye başlamıştır. Bir yanda vatanını, toprak bütünlüğünü, al bayrağını ve milletini önceleyen milliyetçi, ülkücü hareket yani bizler, öte yanda adalet, adalet kisvesi adı altında dış mihrakların taleplerini yerine getiren zavallı bir güruh. Karşımızda bir adalet arayışı değil, bir kargaşa, bir karışıklık, bir nifak amacı vardır ama milletimiz bunu yutmaz. Türk milliyetçileri ise bunu asla ve asla yemez. Milliyetçi Hareket Partisi ve liderinin temsil ettiği siyasi çizgi ve misyon, cumhuriyetin kuruluş felsefesinin sürdürülmesini esas almaktadır. Bu yüzden Milliyetçi Hareket Partisi milli bir perspektiften politikalar üreterek Türk milletine hizmet etmek, güçlü devlet ve mutlu millet hedefine ulaşmak amacında vardır ve varlığını da bu noktada sürdürmektedir" dedi.

Tanrıkulu ayrıca MHP olduğu müddetçe ne yeni çözüm sürecinin ne de yeni bir partinin olamayacağını dile getirdi.

MHP İl Başkanı Erkan Öztürk'ün tek listeyle girdiği MHP Manisa İl Teşkilatının 12'nci kongresine; MHP Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun yanı sıra, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP MYK Üyesi Hüseyin Akgül, AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Mehmet Balaban, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ziya Elmalı, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, ilçe başkanları ve partili delegeler katıldı.