MHP'li Özyürek'in "Kara Kışa Karşı Küçük Yürekleri Isıttık" kampanyasında çocuklar sevindi - Haberler
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MHP'li Özyürek'in "Kara Kışa Karşı Küçük Yürekleri Isıttık" kampanyasında çocuklar sevindi

MHP'li Özyürek'in
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek'in MHP teşkilatları ile birlikte düzenlediği "Kara Kışa Karşı Küçük Yürekleri Isıttık" kampanyasında çocuklara bot hediye edildi.

SİVAS (İHA) - MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek'in MHP teşkilatları ile birlikte düzenlediği "Kara Kışa Karşı Küçük Yürekleri Isıttık" kampanyasında çocuklara bot hediye edildi.

Sivas'ta Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ile MHP İl Teşkilatı'nın gerçekleştirdiği "Kara Kışa Karşı Küçük Yürekleri Isıttık" kampanyası bu kışta devam ediyor. Milletvekili Özyürek ve teşkilat mensupları, mahalleri gezerek çeşitli ziyaretlerde bulundu. Milletvekili Ahmet Özyürek ve MHP üyeleri, ziyaret ettikleri çocuklara bot hediye etti. - SİVAS

MHP'li Özyürek'in Kara Kışa Karşı Küçük Yürekleri Isıttık kampanyasında çocuklar sevindi

MHP'li Özyürek'in Kara Kışa Karşı Küçük Yürekleri Isıttık kampanyasında çocuklar sevindi

MHP'li Özyürek'in Kara Kışa Karşı Küçük Yürekleri Isıttık kampanyasında çocuklar sevindi

MHP'li Özyürek'in Kara Kışa Karşı Küçük Yürekleri Isıttık kampanyasında çocuklar sevindi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Milliyetçi Hareket Partisi, Ahmet Özyürek, Milletvekili, Sivas, Yerel, Haber

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