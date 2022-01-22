MHP'li Özyürek'in "Kara Kışa Karşı Küçük Yürekleri Isıttık" kampanyasında çocuklar sevindi

SİVAS (İHA) - MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek'in MHP teşkilatları ile birlikte düzenlediği "Kara Kışa Karşı Küçük Yürekleri Isıttık" kampanyasında çocuklara bot hediye edildi.

Sivas'ta Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ile MHP İl Teşkilatı'nın gerçekleştirdiği "Kara Kışa Karşı Küçük Yürekleri Isıttık" kampanyası bu kışta devam ediyor. Milletvekili Özyürek ve teşkilat mensupları, mahalleri gezerek çeşitli ziyaretlerde bulundu. Milletvekili Ahmet Özyürek ve MHP üyeleri, ziyaret ettikleri çocuklara bot hediye etti. - SİVAS