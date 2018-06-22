MHP'li Mustafa Kalaycı: "Kısa zamanda Kandil'e de Türk Bayrağı dikilecek"

"HDP aslında bu ittifakın tamda göbeğinde bütün tezleri bütün söylemleri İmralı'da ki caninin sözleri ve HDP'nin projeleridir"

KONYA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, terör operasyonlarının devam ettiğini belirterek, "Münbiç'e Türk Silahlı Kuvvetleri girdi ve Kandil'e doğru operasyonlarımız devam ediyor. Dün Cumhurbaşkanımız açıkladı; '35 yöneticileri bir arada yakalandı ve başlarına bombalar indirildi...' İnşallah kısa zamanda Kandil'e de Türk Bayrağı dikilecek" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve 27. Dönem Konya Milletvekili Adayı Mustafa Kalaycı, 24 Haziran seçimlerine iki gün kala çalışmalarına Bozkır, Yalıhüyük, Ahırlı ilçelerinde devam etti. Ziyaretlerine memleketi Bozkır ilçesinden başlayan Kalaycı, pazar esnafı ve vatandaşlarla görüşerek, pazar günü yapılacak seçimlerde destek istedi. Yalıhüyük ilçesinde de vatandaşlarla bir araya gelen Kalaycı, cuma namazını kıldıktan sonra Akkise Mahallesine geçti.

Yalıhüyük ilçesinde konuşan Mustafa Kalaycı, terör operasyonlarının devam ettiğini belirterek, "Münbiç'e Türk Silahlı Kuvvetleri girdi ve Kandil'e doğru operasyonlarımız devam ediyor. Dün Cumhurbaşkanımız açıkladı; '35 yöneticileri bir arada yakalandı ve başlarına bombalar indirildi...' İnşallah kısa zamanda Kandil'e de Türk Bayrağı dikilecek. Tabi darbeden istediklerini alamadılar, terörle istediklerini alamadılar. Şu sıra ekonomi ile uğraşıyorlar. Patates ile uğraşıyorlar" şeklinde konuştu.

"HDP aslında bu ittifakın tamda göbeğinde"

Millet İttifakı içerisinde HDP'nin olduğunu belirten Kalaycı, bu ittifakın yıkım olduğunu ifade ederek, "Karşımızda bir yıkım ekibi var, adına millet demişler ama başka sözlerini duyuyor musunuz? O kurumu yıkacağız, bu kurumu satacağız. O projeyi durduracağız, bu projeyi engelleyeceğiz... Kardeşim ne yapacaksınız? Siz memleketi yıkmaya mı geliyorsunuz? Son dönemde biliyorsunuz 1. turdan ümitleri yok zaten ikinci turun hesabını yapıyorlar? Allah'ın izni ile bu millet 2. tura bırakmayacak, birinci turda cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. Ama yaptıkları açıklamaları hepiniz takip ediyorsunuz. Bu 5 benzemez parti diyoruz ya ancak HDP gizli ortak. HDP aslında bu ittifakın tamda göbeğinde bütün tezleri bütün söylemleri İmralı'da ki caninin sözleri ve HDP'nin projeleridir. Bugün Kılıçdaroğlu diyor ki 'HDP barajı geçmelidir'. Sana mı düştü HDP'nin barajı aşması. PKK'nın uzantısı olan HDP'nin eş genel başkanı Demirtaş için hep beraber özgürlüğe kavuşturma altında dışarı çıkarmak istiyorlar. Başkasını gösterselerdi... O şahıs halkı isyana teşvik etmiş o Kobani olaylarında hatırlarsanız... 6-7 Ekim olaylarında 53 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunun hesabını verecek ve Diyarbakır'daki konuşmasında 'aponun heykelini dikeceğiz' diyen adam bu" diye konuştu.

"Milletimizin tercihi Cumhur İttifakı olacaktır"

MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek ise, ilk turda Cumhurbaşkanının seçileceğini ifade ederek, "Bir taraftan millet aklı olan Cumhur İttifakı, bir taraftan beş benzemez olan adeta Türkiye'ye yıkım için gelen millet ittifakı. Milletimizin tercihi Cumhur İttifakı olacaktır. Öncelikli hedefimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı 1. turda seçilmesini sağlamaktır" şeklinde konuştu.

MHP Konya Milletvekili ve 27. Dönem Milletvekili Adayı Mustafa Kalaycı'ya ziyaretlerinde Milletvekili Adayı Mustafa Aygün, İl Başkanı Murat Çiçek, Konya Ülkü Ocakları Başkanı Mustafa Taha Çini ve ilçe başkanları ile partililer eşlik etti.