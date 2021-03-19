MHP'li Kadınlar, farkındalık oluşturdu
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MHP'li Kadınlar, farkındalık oluşturdu

19.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:21
MHP'li Kadınlar, farkındalık oluşturdu

MHP'li kadınlar, 21 Mart Down Sendromlular Günü kapsamında down sendromlu çocukları ziyaret etti.

MHP'li kadınlar, 21 Mart Down Sendromlular Günü kapsamında down sendromlu çocukları ziyaret etti.

MHP'li kadınlar, 21 Mart Down Sendromlular gününde gerçekleştirdikleri anlamlı ziyarette down sendromuna dikkat çekti. MHP Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Edeviye Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri 21 Mart Dünya Down Sendromu farkındalık günü dolayısıyla Efeler'de hizmet veren Hacı Hüseyin Aslan Özel Eğitim Uygulama Okulu'nu ziyaret etti. Yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte okulda eğitim alan down sendromlu çocuklar ile vakit geçirerek farkındalık oluşturan kadınlar, çocuklara çeşitli hediye ve ikramlarda bulundu.

Ziyaret ile ilgili açıklama yapan MHP Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Edeviye Bozkurt, ilçe genelindeki anlamlı ziyaretlerin artacağına dikkat çekerek "21 Mart Down Sendromlular günü dolayısıyla okulumuzu ziyaret ederek, çocuklarımıza çeşitli hediyeler ve ikramlarda bulunduk. İlçe Kadın Kolları olarak bu tür ziyaretlerimizi çoğaltacağız. Down sendromu bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır ve bu özel çocuklarla ilgilenmek ve onları sevindirmek müthiş bir mutluluk. 21 Mart Down Sendromlular gününün farkına varalım, unutmayalım, unutturmayalım" dedi. - AYDIN

MHP'li Kadınlar, farkındalık oluşturdu
MHP'li Kadınlar, farkındalık oluşturdu
MHP'li Kadınlar, farkındalık oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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