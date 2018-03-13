MHP'li Erdem: "Musa Çam Gerekli Cevabı Almıştır"

ANKARA (İHA) – MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, sözleriyle TBMM'de kavga çıkmasına neden olan CHP İzmir Milletvekili Musa Çam'a 3 birleşim yasaklama cezası verilmesiyle ilgili, "Musa Çam gerekli cevabı almıştır. Konuyu uzatmaya gerek yok" dedi.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, TBMM'de yaptığı açıklamada, Milletvekili Musa Çam ile ilgili olarak değerlendirilecek bir konu olmadığını ifade ederek, "Musa Çam gerekli cevabı almıştır. Konuyu uzatmaya gerek yok" dedi. - ANKARA