MHP'li Durmaz: Belediyelerimizin yardım kampanyası genişletildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Afet bölgelerine yakın belediyelerimizin yangınların ortaya çıktığı anda başlattığı yardım kampanyası, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatıyla tüm belediyelerimizi kapsayacak şekilde genişletilmiş, afetzedelerin yaralarının sarılması...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Afet bölgelerine yakın belediyelerimizin yangınların ortaya çıktığı anda başlattığı yardım kampanyası, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatıyla tüm belediyelerimizi kapsayacak şekilde genişletilmiş, afetzedelerin yaralarının sarılması için adeta seferberlik ilan edilmiştir" dedi.

MHP'li Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin birçok ilinde çıkan orman yangınlarının kendilerini üzdüğünü, son 3 gün içinde 125 yangının kontrol altına alındığını kaydetti. Kontrol altına alınan orman yangınlarının nedenlerinin adli ve idari birimler tarafından araştırıldığını belirten Durmaz, "Eğer bir sabotaj veya terör eylemi varsa Türk adaleti üzerine düşeni yapacak ve failler hak ettikleri cezayı çekeceklerdir. Beklentimiz, bunun bir an önce olmasıdır. Aynı anda onlarca noktada çıkan orman yangınlarını kontrol altına alınma, söndürme ve soğutma çalışmaları, devletimizin ilgili ekiplerinin olağanüstü gayretleri ve cansiperane mücadeleleriyle devam etmekte, vatandaşlarımızın fedakarca desteği sürmektedir. Hepsine şükranlarımızı sunuyor, takdir ve teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.

'KUTUPLAŞTIRMANIN DERDİNE DÜŞTÜLER'MHP'li Durmaz, yangınlar nedeniyle herkesin yüreğinin yandığını belirterek, şunları kaydetti: "Devletimizin ve milletimizin büyük bir dayanışma içinde atlatacağı ve yaraların sarılacağı böylesi zamanlarda milli şuurdan nasibini almamış, toplumsal acılardan, felaketlerden siyasi rant çıkarmanın derdinde olanlar da hemen 'mal bulmuş mağribi' gibi kirli ellerini ovuşturarak sahneye çıkmışlardır. Özellikle, yalanın doğrudan daha fazla alıcı bulduğu sosyal medyada, algı yöneticiliğine soyunmuşlar, etki ajanlarını devreye sokmuşlardır. Bu siyaset bezirganları, milletimizi ayrıştırmanın, kutuplaştırmanın derdine düşmüştür. Siyasi kin ve nefret gözlerini öyle bürümüş ki, muhalefet etmek uğruna istismar etmeyecekleri değer kalmamıştır. Siyasi çıkar uğruna neredeyse memleketin yakılıp yıkılmasına ses çıkarmayacak alçaklığa düşmüşlerdir. Muhalefetin sesi bir sözde gazeteci zaten bunu açıkça beyan etmiştir. Aziz Türk Milleti, acılarına ortak olmayıp, siyaseti, insaniyetin önüne geçiren bu devlet ve millet düşmanlarını ferasetiyle görmekte ve not etmektedir." 'SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ'

Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, MHP'li belediyelerin yangınların başladığı ilk günden itibaren afet bölgelerine yardım etmenin gayreti içinde olduğunu belirterek, "Özellikle yangın bölgelerine yakın belediyelerimiz, yangından etkilenen vatandaşlarımız için her türlü ihtiyaç malzemelerini ulaştırmış, yangından kurtarılan hayvanlarımız için de barınak ve yem temini sağlamıştır. Afet bölgelerine yakın belediyelerimizin yangınların ortaya çıktığı anda başlattığı yardım kampanyası, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatıyla tüm belediyelerimizi kapsayacak şekilde genişletilmiş, afetzedelerin yaralarının sarılması için adeta seferberlik ilan edilmiştir. MHP'li Belediyeler, ülke olarak maruz kaldığımız her doğal afette olduğu gibi bu süreçte de üzerlerine düşeni yapacak, mağdur vatandaşlarımızın acılarını hafifletmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı