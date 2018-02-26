MHP'li Belediyenin Sistemine Girip Hoparlörünü Ele Geçirdiler, PKK Marşı Çaldılar

Merkezi sistemle yayın yapılan Turgutlu Belediyesi'nin hoparlöründen, dün saat 14.40'ta, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından PKK marşı çalındı.

YAYINI DUYANLAR TEPKİ GÖSTERDİ

İlçenin tamamını kapsamasına rağmen yapılan yayın, sadece Ege Umut Hastanesi çevresi, Urganlı Mahallesi, Derbent Mahallesi, Alpaslan Türkeş Meydanı ve Selvilitepe Mahallesi'nden duyuldu. Yayını duyup anlam veremeyenler ise tepki gösterdi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ: İLLEGAL MÜDAHALE

Turgutlu Belediyesi'nce konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:



"Kamuoyuna önemle duyurulur. 25.02.2018 tarihinde 14.40 sıralarında, belediyemiz merkezi yayın sistemine bağlı ancak telsiz frekans sistemiyle çözülen bazı mahallelerimizdeki anons sistemine, illegal yöntemlerle müdahalede bulunulmuştur. Belediyemiz kontrolü dışında 1- 2 dakika süreli kanunsuz yayın yapılmıştır. Konu, ilgili mercilere iletilmiş olup, şüphelilerin yakalanması amacıyla Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gerekli soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."