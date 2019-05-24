MHP'li Belediye Başkanı Öldürüldü, Eski Başkanın Mahallesi Ablukaya Alındı
Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, eski Belediye Başkanı Abdullah Koç'un oğlu tarafından öldürüldü. Olayın ardından Koç'un yaşadığı mahalle güvenlik gerekçesiyle ablukaya alındı.
Konya Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, afiş yüzünden çıkan tartışmada önceki dönem Belediye Başkanı Abdullah Koç'un oğlu tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Kalbine bıçak darbesi alan MHP'li Öztoklu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Koç'un mahallesi güvenlik gerekçesiyle ablukaya alındı.
İhsan Öztoklu, bilboardaki afişinin yırtılması üzerine çıkan tartışmada, önceki dönem belediye başkanı Abdullah Koç'un oğlu Abdurrahman Koç tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine İhsan Öztoklu, ambulansla Ilgın Dr. Vefa Tanır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kalbine bıçak darbesi alan Öztoklu, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI
Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun bıçaklanarak öldürülmesinin ardından, olayın gerçekleştiği Başköy Mahallesi, saldırıya karışan Doğanhisar eski Belediye Başkanı Abdullah Koç'un da memleketi olması nedeniyle, güvenlik gerekçesiyle ablukaya alındı. Valilik kararıyla mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgusu devam ediyor. Öte yandan, saldırıda öldürülen Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun cenazesinin, bugün Doğanhisar'da cuma namazının ardından düzenlenecek törenin ardından defnedilmesi bekleniyor.
İYİ PARTİ'DEN GİRDİĞİ SEÇİMİ KAYBETTİ
Daha önce Başköy Belde Belediye Başkanlığı yapan Abdullah Koç, büyükşehir yasasının ardından 2014 yılında MHP'den Doğanhisar Belediye Başkanı seçildi. Yaklaşık 2 yıl önce partisinde istifa eden ve bağımsız olarak görevini sürdüren Koç, 2018 yılı Kasım ayında İYİ Parti'ye katıldı. Koç, 31 Mart'ta yapılan Mahalli Seçimlerde, yeniden İYİ Parti'den belediye başkanı adayı oldu. Yüzde 40,40 oy alan Koç, seçimleri kaybetti.
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Allahim su koltuga yapisanlar neden herturlu kotulugu ogreniyorlar acaba nedir bu koltuk sevdasi yetmedimi yediginiz ne kaldiki bu seferde birbirinizi yiyorsunuz yazik ki ne yazik Turkiyenin geldigi hale cokkkk yazikkCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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su abdullah kocun tipe bakin ya . . neye benziyorCevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
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allah rahmet eylesin.Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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soy adı koç fakat kendisi çakalCevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır