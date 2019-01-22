Belediye Başkan Adayı, Seçimlere Sayılı Günler Kala Hayatını Kaybetti

Belediye Başkan Adayı, Seçimlere Sayılı Günler Kala Hayatını Kaybetti

3 gün önce seçim çalışmalarını sürdürürken rahatsızlanan Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde MHP Belediye Başkan Adayı Ahmet Demirel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Belediye Başkan Adayı, Seçimlere Sayılı Günler Kala Hayatını Kaybetti

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde MHP Belediye Başkan Adayı Ahmet Demirel (55), kalbindeki rahatsızlık nedeniyle tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

SEÇİM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜRKEN RAHATSIZLANDI

MHP'li Belediye Başkan Adayı Ahmet Demirel, 3 gün önce seçim çalışmalarını sürdürürken rahatsızlandı. Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen Demirel, yakınları tarafından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANKARA'YA SEVK EDİLDİ AMA..

İlk müdahalesi yapılan Demirel, Ankara'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Burada tedavisi süren Ahmet Demirel, bu sabah hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA
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