Belediye Başkan Adayı, Seçimlere Sayılı Günler Kala Hayatını Kaybetti
3 gün önce seçim çalışmalarını sürdürürken rahatsızlanan Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde MHP Belediye Başkan Adayı Ahmet Demirel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde MHP Belediye Başkan Adayı Ahmet Demirel (55), kalbindeki rahatsızlık nedeniyle tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.
SEÇİM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜRKEN RAHATSIZLANDI
MHP'li Belediye Başkan Adayı Ahmet Demirel, 3 gün önce seçim çalışmalarını sürdürürken rahatsızlandı. Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen Demirel, yakınları tarafından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
ANKARA'YA SEVK EDİLDİ AMA..
İlk müdahalesi yapılan Demirel, Ankara'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Burada tedavisi süren Ahmet Demirel, bu sabah hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
YORUMLAR (6)
-
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN İNŞALLAH.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Allah rahmet eylesin geride kalanlarına sabırlar versinCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Her şeyden kurtulmuş.. Allah rahmet eylesin gençlere sağlıklı uzun ömürler versin allahCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Allah rahmet etsin ahmet abi şefaatli ilcesi bir yiğidini daha kaybettiCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Allah rahmet eylesin.Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır