MHP'li Akpınar: "Liderimizin Yanındayız"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Mustafa Akpınar, "Liderimizin yanındayız" dedi.

Akpınar, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Kahramanmaraş'ta görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Kervanhan Restoran'da düzenlenen sabah kahvaltısında konuşan MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Mustafa Akpınar, yanında oldukları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına da her zaman destek verdiklerini söyledi. Akpınar, seçimlere de hazır olduklarını söyledi.

Gazetecilerin toplum hayatındaki yerinin tartışılmaz olduğunu söyleyen Başkan Akpınar, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. - KAHRAMANMARAŞ