MHP Kuşadası İlçe Teşkilatından Açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Kuşadası ilçe teşkilatı tarafından 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimlerle ilgili bir açıklama yapıldı.

MHP Kuşadası ilçe Başkanı Mustafa Bayraktar imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, seçim sonuçları değerlendirilerek, şu görüşlere yer verildi:"31 Mart yerel seçimleri ülkemize, Türk milletine ve Kuşadası'na hayırlı olsun. Tüm ülkede olduğu gibi seçmen Kuşadası'nda da kararını vermiştir, seçmenin kararına tüm yurtta olduğu gibi kendi ilçemizde de saygı duyuyoruz. Kuşadası'nda ve Aydın'da seçmenin görev verdiği Ömer Günel-Özlem Çerçioğlu ikilisine ve meclis üyelerine başarılar diliyoruz.

MHP olarak Kuşadası 'nda çok verimli ve dinamik bir seçim sürecini geride bıraktık. Bu süreçte bizle olan Belediye Başkan Adayımız Fuat Akdoğan'a, meclis üyesi adaylarımıza, Ak Partili ve BBP'li dostlarımıza, Kuşadası'nın sokaklarını ve meydanlarını al bayraklarla kırmızıya boyayarak, dosta güven, düşmana biz buradayız diyerek Kuşadası'nda ki Türk milliyetçilerinin, Atatürkçülerin gücünü gösterenlere ve saygıdeğer Kuşadalılara teşekkürü bir borç biliriz. Bilinmelidir ki MHP Kuşadası'nda daha önce olduğu gibi dik duruşunu muhafaza edecek, seçilmişlerin doğru yaptığı işe doğru diyecek, yanlışın karşısında da Kuşadası halkının temsilcisi olarak ses verecektir"- AYDIN

Kaynak: İHA