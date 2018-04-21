MHP Kızılcahamam'da Toplanıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, il ve ilçe başkanlarıyla birlikte Kızılcahamam'da bir araya geliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesinde kurmaylarıyla bir araya geldi. Bahçeli, yoğun güvenlik önlemleri altında toplantı öncesinde il ve ilçe başkanlarıyla birlikte Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Dualarla başlayan anma töreninden sonra sembolik olarak 3 gül bırakan Bahçeli daha sonra Gökbörü otağında çay içti. - ANKARA