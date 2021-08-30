MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, yönetimini tanıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, yönetimini tanıttı

MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, yönetimini tanıttı
Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, yeni oluşturduğu il yönetimini kamuoyuna tanıttı.

MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, yeni oluşturduğu il yönetimini kamuoyuna tanıttı.

İncetoprak, il başkanlığında düzenlediği toplantıda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından kendisine verilen il başkanlığı görevinden dolayı gururlu olduğunu bildirdi.

Yeni bir ruh, heyecan ve kucaklayıcı yönetim anlayışıyla devraldıkları bayrağı zirveye taşımak için çalışacaklarını belirten İncetoprak, "Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli beyefendinin emir ve talimatları doğrultusunda Cumhur İttifakı'nın ruhuna bağlı olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi'ne nice başarılar yaşatmak üzere yola çıkıyoruz. Allah bu yolda bizleri mahcup etmesin. Tüm ülkücü camiaya hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından yeniden oluşturulan MHP Kayseri il yönetimi basına tanıtıldı.

Adnan İncetoprak başkanlığındaki yönetim kurulu listesinde yer alan Seyit Demirezen ve Mehmet Gülsoy ikinci başkan, Akan Çelik il sekreteri, Serkan Kural il muhasibi, Ahmet Bağçovan, Hasan Güllü, Tuğran Türküm, Uğur Nuri Akın, Abdullah Ayaz, Serap Şule Kalın, Mahmut Sami Yalçın, Cemal kılıç, Mehmet Köşker, Hüseyin Mercan, Murat Titizbaş, Hüseyin Baran, Çetin Başpınar, Mehmet Alper Altuntaş, Hasan Kahraman, Ahmet Aldaş, Türker Horoz, Derviş Özçekirdek, Mustafa Çakır ve Derviş Kilci başkan yardımcısı olarak görev aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

Son dakika haberleri | Kayseri'de annesini darbeden genç odunluğu ateşe vererek kaçtı
Son dakika haberleri | Kayseri'de annesini darbeden genç odunluğu ateşe vererek kaçtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Seçim barajı) Şu anda belirgin hale gelen 7. MHP de 7'ye olumlu bakıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Seçim barajı) Şu anda belirgin hale gelen 7. MHP de 7'ye olumlu bakıyor.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Alişan Demet Şener Düm Tek Tek Bülent Ersoy
Spor Marcao Cristiano Salih Uçan Burak Elmas Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, yönetimini tanıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 16:32:32. #1.16#

title