MHP Kars İl Başkanlığı'ndan 200 aileye Ramazan desteği
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MHP Kars İl Başkanlığı'ndan 200 aileye Ramazan desteği

MHP Kars İl Başkanlığı'ndan 200 aileye Ramazan desteği
05.05.2020 12:18 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:18

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars İl Başkanlığı Ramazan ayında vatandaşları unutmadı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars İl Başkanlığı Ramazan ayında vatandaşları unutmadı. Kadın Kolları Başkanlığı'nca tespit edilen 200 aileye gıda desteğinde bulundu.

MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel ve Kadın Kolları Başkanlığı tespit edilen 200 aileye ziyaret ederek hazırladıkları gıda kolilerini teslim etti. Başkan Tolga Adıgüzel, Ramazan ayında vatandaşları yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Başkan Adıgüzel, "Ramazan Ay'ı rahmet ayıdır, mağfiret ayıdır, paylaşmaktır, yardımlaşmaktır, bir lokma ekmeği bölüşmektir, aç olanı doyurmak, çıplak olanı giydirmektir. Bizler de MHP Kars İl Başkanlığı olarak, hem Ramazan ayı münasebetiyle hem de ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan korona virüs sebebiyle Kars'ta tespit ettiğimiz ihtiyaç sahibi 200 aileye az da olsa tencerelerinin kaynaması için elimizden gelen yardımı yapmaya çalıştık" dedi.

Adıgüzel, "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" diyen yüce Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in ümmeti olarak, komşumuz açken tok yatmayı kendimize zül bildik. Korona virüsünden dolayı iftar çadırları ve iftar yemeklerinin verilmediği bir dönem de 200 ailemizin çorbasında az da olsa bizim de tuzumuz olsun istedik" diye konuştu. - KARS

Kaynak: İHA

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