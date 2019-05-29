MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan Açıklaması

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, 30 bin ailenin çocuklarına aşı yaptırmadığını belirterek, "Aşı reddi, Türkiye'nin önemli bir sorunu. Bağışıklık zincirinin kırılması tüm topumu tehdit eder." dedi.

Aycan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 18 yaş altı nüfusun, toplam nüfus içerisindeki payının yüzde 28 olduğunu anımsattı.

Boşanmaların ve aile içi şiddetin özellikle çocuklara büyük zarar verdiğini ifade eden Aycan, "Boşanmış eşler arasında velayet meselesi hala ülkemizde sorun olmaya devam etmektedir. Boşanmış ailelerde çocuk eşler arasında hesaplaşmanın aracı olmamalıdır, çocuklar icra konusu olmamalıdır. Sorunlu bir boşanma çocuğu yalnızlaştırıp ortada bırakmaktadır." diye konuştu.

Çocukların bazen aileleri, bazen de başka kişiler tarafından sokakta zorla çalıştırıldığını ve kullanıldığını dile getiren Aycan, bu durumda olan çocukların koruma altına alınmasını istedi.

15 yaş altı çocukların herhangi bir işte çalıştırılmasının yasak olduğunu, 15-17 yaş grubunun bazı işlerde çalışmasına izin verildiğini aktaran Sefer Aycan, çocukların meslek edinmeleri için okullara yönlendirilmeleri ve gelecekleri için planlı bir çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.

Aycan, "Çocukların bir kısmının okula gönderilmediği, temel eğitimden bile yoksun bırakıldığı bilinmektedir.

Okula gönderilmeyen çocuklar yanında, eğitimde de çocuklar arasında eşitsizlikler vardır. Okullarımızın şartları iyileştirilmelidir. Okul sağlığına önem verilmeli, okulların çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlını bozması önlenmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Çocuk kayıpları olaylarıyla da sık karşılaşıldığına değinen Aycan, bu durumun ev çevresinin güvenli olmadığını, oyun alanlarının oluşturulamadığını gösterdiğini söyledi.

5 yaş altı çocuk ölümlerinin yüzde 90'ının trafik kazaları, düşmeler, zehirlenmeler, suda boğulmalar gibi kazalarla meydana geldiğini anlatan Aycan, "Ev ortamının, sokakların çocuklar için güvenli olmadığını göstermektedir. Çocuklara güvenli oyun alanları, güvenli ev ortamı oluşturmalıyız." dedi.

-"Tüm vatandaşlar duyarlı olmalı"

Çocuklarda görülen kanserlerin yüzde 35'ini löseminin oluşturduğuna işaret eden Aycan, "Erken tanıyla yüzde 90 tedavi mümkündür. Gereken kemik iliği naklidir. Kemik iliği nakli için tüm vatandaşların duyarlı olmalıdır." diye konuştu.

İnternet bağımlılığının da çocukların ruhsal ve bedensel gelişimini etkilediğini dile getiren Aycan, bu konuyla ilgili tüm toplumun bakanlıkların sorumluluğunun bulunduğunu söyledi.

Çocukların aşılama oranlarında da düşme olduğunu ifade eden Aycan, "Bunun üzerinde aşı reddi de ayrı bir olumsuzluktur. Bugün 30 bin ailenin çocuklarına aşı yaptırmadığını görüyoruz. Aşı reddi Türkiye'nin önemli bir sorunu. Aşı yaptırılmaması sadece aşı yapılmayan çocuk için değil topum için de sorun. Bağışıklık zincirinin kırılması tüm topumu tehdit eder." dedi. Aycan, bu konuda kanun teklifini Meclise verdiklerini hatırlattı.

Aycan, madde ve sigara kullanımının engellenmesiyle ilgili çabaların da artırılması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA