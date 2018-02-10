MHP Kadın Kolları'ndan Anlamlı Ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek ve yönetimi 80'li yıllarda öldürülen Ülkücüler Mürsel Karataş ve Ramazan Yüksel'in ailelerini ziyaret etti.

MYK eski üyesi Saime Palancıoğlu ve MHP Malatya eski Kadın Kolları Başkanı Emine Ulaş'ında katıldığı ziyarette MHP Kadın Kolları yönetimi Mürsel Karataş'ın ağabeyi Hasan Yalçın Karataş'ı ziyaret etti. Ziyarette konuşan kadın kolları başkanı Selma Çiçek, "Varlığını Türk varlığına armağan edenlerin partisi MHP'nin kuruluş yıl dönümü sebebiyle aziz şehitlerimizin ailelerini ziyaret edip, helallik almak istedik. Şehidimizin bize emanet ettiği davaya ve partimize gecemizi gündüzümüze katıp hizmet edeceğimize Allah'a sizlerin huzurunda söz veriyoruz. Sizler bize şehidimizin emanetisiniz. Sizlerin isteğini emir telakki ederiz. Şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Ziyarette Hasan Yalçın Karataş'a, Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim edildi. MHP Kadın Kolları yönetimi daha sonra Mürsel Karataş'ın mezarını ziyaret ederek dua ettiler.

MHP Kadın Kolları üyeleri daha sonra Ramazan Yüksel'in kızı Sultan Yüksel Korkmaz'ı da evinde ziyaret etti. Sultan Yüksel Korkmaz'a Kur'an-ı Kerim ve bayrak hediye edilirken burada konuşan Yüksel, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar'a ve kadın kollarına teşekkür ederek, "Babamın uğruna canını verdiği davamdan ömrümün sonuna kadar vazgeçmeyeceğim" diye konuştu. - MALATYA