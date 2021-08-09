MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Kiraz'da partililerle bir araya geldi
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MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Kiraz'da partililerle bir araya geldi

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Kiraz'da partililerle bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı - Haberler | Politika

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir'in Kiraz ilçesinde partililerle buluştu.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir'in Kiraz ilçesinde partililerle buluştu.

Kiraz Koru Oteldeki etkinliğe MHP Kiraz İlçe Başkanı Musa Özdemir, Belediye Meclisi üyeleri ile partililer katıldı.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, vatan, millet, devlet sevdasını hatırlatmanın en önemli görevleri olduğunu vurguladı. Göreve geldiğinde kendisi için tatilin bittiğini söylediğini aktaran Şahin, "Memleketimizin, insanımızın problemlerini bu kadar iyi, yakın bilen Türk milliyetçilerinin tatil yapması haramdır. Bizim tatil yapma hakkımız yok biz çalışa çalışa mücadele ede ede öleceğiz." dedi.

Veysel Şahin daha sonra Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar'ı da ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilek Ayvalı

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