MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Mardin İl Başkanlığını Ziyaret Etti
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MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Mardin İl Başkanlığını Ziyaret Etti

31.10.2020 21:59 | Son Güncelleme: 31.10.2020 22:07

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Mardin İl Başkanlığını Ziyaret Etti Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Şırnak İl Kongresi'ne katılmasının ardından Mardin' gelip MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Mardin İl Başkanlığını Ziyaret Etti

MARDİN - Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Şırnak İl Kongresi'ne katılmasının ardından Mardin' gelip MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret esnasında Mardin, Mardin olalı böyle hareketlilik görmedi diyerek, MHP Mardin İl Başkanı Ferhan Bozkuş ve ekibine azimli çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Gündemin İzmir depremiyle sarsıldığını acı ve üzüntü içerisinde takip ettiğini belirten Vekil Erdem, İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına ve Türkiye'ye başsağlığı dilediğini belirtti.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, konuşmasına şöyle devam etti:

" Öncelikle Şırnak İl Kongresi'nden sonra il başkanımız bizi yalnız bırakmadı. Ferhan Başkan'ımız geldi. Orada bütün gününü bizimle beraber geçirdi. İl kongresinden sonra Diyarbakır yolu üzerinde Mardin'e uğramadan olmazdı. Çünkü Mardin, Mardin olalı bu kadar güzel hareketlilik yakalamamıştı. Çok şükür buraya geldik. Bütün ilçelerimiz burada. İl başkanımız, il kadın kollarımız ve ilçe kadın kollarımız burada. Ben hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Tabi gündem hepimizin acı içerisinde takip ettiği İzmir depremi ile sarsıldı. İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve kederli ailelerine sabır diliyorum. Türk Milleti'nin başı sağ olsun. Allah ülkemizi ve Türk Milleti'ni felaketlerden korusun ve beterinden saklasın. Azerbaycan ordusu bir yandan mücadele yürütüyor Karabağ'la ilgili. Allah'ın izniyle Türk'ün toprağı Türk kalacak ve Karabağ'ıda en kısa zamanda Türk topraklarına katacağız. İşgalci Ermenistan'ında oradan gönderilmesi için gereğinin yapılacağına inanıyoruz. Yüreğimiz ve dualarımız kahraman Azerbaycan ordusu ile. Ferhan Başkan'ımıza tekrardan teşekkür ediyorum. Temennim o dur ki güçlü Türkiye hedefini Cumhur İttifakı çatısı altında Milliyetçi Hareket Partisi olarak büyük gayretler içerisinde ilerletmeye devam edeceğiz. Bu vesile ile liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in selamlarını saygılarını ve muhabbetlerini iletiyorum" dedi.

Ardından il başkanlığı binasını gezip oradan ayrıldı.

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Mardin İl Başkanlığını Ziyaret Etti
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Mardin İl Başkanlığını Ziyaret Etti
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Mardin İl Başkanlığını Ziyaret Etti
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Mardin İl Başkanlığını Ziyaret Etti
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Mardin İl Başkanlığını Ziyaret Etti
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Mardin İl Başkanlığını Ziyaret Etti
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Mardin İl Başkanlığını Ziyaret Etti
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Mardin İl Başkanlığını Ziyaret Etti
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Mardin İl Başkanlığını Ziyaret Etti
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Mardin İl Başkanlığını Ziyaret Etti
MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Mardin İl Başkanlığını Ziyaret Etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK

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