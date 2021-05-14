MHP ile yaşanan krizin ardından HaberTürk TV Genel Yayın Yönetmenliği'ne Kenan Tekdağ getirildi

MHP ile yaşanan krizin ardından Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in görevden alındığı ve Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz'un istifa ettiği HaberTürk TV'nin yeni Genel Yayın Yönetmeni Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ oldu.

MHP'li Ulvi Yönter'in HaberTürk TV'de program yapan gazeteci Ebru Baki'ye yönelik sert sözler sarf etmesinin ardından Habertürk yönetiminde kriz yaşanmıştı. Televizyonun Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz istifa etmiş, Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir ise görevden alınmıştı.

"GÖREVİ BİR SÜRE BEN YÖNETECEĞİM"

Bu gelişmelerin ardından bir süredir boş olan Genel Yayın Yönetmenliği koltuğuna Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Kenan Tekdağ'ın "görevi bir süre ben yürüteceğim" diyerek, kanalın Genel Yayın Yönetmenliği'ni de üstlendiği ifade edildi.

Bu görev için başka bir isimle görüşme yapılıp yapılmayacağı konusunda net bir bilgi verilmezken, Tekdağ'ın bir süre bu görevde olacağı konuşuluyor.