MHP ile yaşanan krizin ardından HaberTürk TV Genel Yayın Yönetmenliği'ne Kenan Tekdağ getirildi
MHP ile yaşanan krizin ardından Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in görevden alındığı ve Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz'un istifa ettiği HaberTürk TV'nin yeni Genel Yayın Yönetmeni Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ oldu.
MHP'li Ulvi Yönter'in HaberTürk TV'de program yapan gazeteci Ebru Baki'ye yönelik sert sözler sarf etmesinin ardından Habertürk yönetiminde kriz yaşanmıştı. Televizyonun Genel Yayın Yönetmeni Kürşad Oğuz istifa etmiş, Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir ise görevden alınmıştı.
"GÖREVİ BİR SÜRE BEN YÖNETECEĞİM"
Bu gelişmelerin ardından bir süredir boş olan Genel Yayın Yönetmenliği koltuğuna Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Kenan Tekdağ'ın "görevi bir süre ben yürüteceğim" diyerek, kanalın Genel Yayın Yönetmenliği'ni de üstlendiği ifade edildi.
Bu görev için başka bir isimle görüşme yapılıp yapılmayacağı konusunda net bir bilgi verilmezken, Tekdağ'ın bir süre bu görevde olacağı konuşuluyor.
NE OLMUŞTU?
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Twitter hesabından Devlet Bahçeli'nin açıkladığı 'yeni anayasa' önerisini konuklarıyla konuşan gazeteci Ebru Baki için "MHP'ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir. Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur" demişti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'e Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir, canlı yayındayayında yanıt vermiş ve Yönter'in açıklamalarını aynen iade ettiğini dile getirmişti.
MHP, HaberTürk sunucusu Ebru Baki'nin ardından HaberTürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'i sert sözlerle eleştirmişti. MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Aydemir için, "Siz kimsiniz, hangi ölçü ve yüzle MHP ve Sayın Genel Başkanımızı özür dilemeye davet ediyorsunuz? Size bu gücü kim veriyor? Televizyon ekranlarından aklınızca siyasete ayar vermeye cüretini nerden buluyorsunuz?" ifadelerini kullandı.
Yayın sonrası TV yönetiminde yaşanan tartışmalar sonrası HaberTürk İnsan Kaynakları'nın Bülent Aydemir'in işten çıkarıldığını, Genel Yayın Yönetmeni Kürşat Oğuz'un da istifa ettiği duyurduğu bildirildi.
BEHÇELİ, BOYKOY ÇAĞRISI YAPMIŞTI
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de tüm bu yaşananların ardından, "#HaberTürkTVizlemiyorum" etiketi ile boykot başlatmıştı. #HaberTürkTVizlemiyorum" etiketi Twitter'daki Trend Topic listesinde uzun süre birinci sırada kalmıştı.