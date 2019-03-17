MHP İlçe Başkanının Eşi, Oğlunun Düğününde Bıçaklanarak Öldürüldü (2) - Yeniden

Sayın Yazı İşleri Müdürlerinin dikkatine, 'MHP ilçe başkanının eşi, oğlunun düğününde bıçaklanarak öldü' başlıklı haberimizde 'Satman Demirci' olarak verilen isim 'Satı Demirci' olarak düzeltilmiştir.

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YENİDEN

Mehmet Emin COŞKUNDERE/SAMSUN, - SAMSUN'da, MHP Asarcık İlçe Başkanı Hasan Demirci'nin eşi Satı Demirci (52), oğlunun düğününde çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti.

MHP Asarcık İlçe Başkanı Hasan ve eşi Satı Demirci çiftinin oğullarının Asarcık ilçesindeki düğün merasimi sırasında, iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgayı ayırmak için araya giren Satı Demirci, kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaralı kadın, yakınları tarafından olay yerine çağırılan ambulansla Kavak İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Satı Demirci, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA