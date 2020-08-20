MHP İlçe Başkanı Yahya Sümer'den Kaymakam Bayram'a ziyaret
13. İlçe kongresinde güven tazeleyerek yeniden göreve seçilen MHP İlçe Başkanı Yahya Sümer, Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram'ı ziyaret etti.
20.08.2020 11:26 | Son Güncelleme: 20.08.2020 11:30
13. İlçe kongresinde güven tazeleyerek yeniden göreve seçilen MHP İlçe Başkanı Yahya Sümer, Yeşilhisar Kaymakamı Fatih Bayram'ı ziyaret etti.
Geçen hafta gerçekleştirilen MHP 13. İlçe Kongresinde mevcut başkan Yahya Sümer, güven tazeleyerek yeniden İlçe Başkanı seçildi. MHP İlçe yönetimi, İlçe Kaymakamı Fatih Bayram ve İlçe Jandarma Bölük Komutanı Nihat Boylu'yu ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.
Kaymakam Bayram, Yahya Sümer'e görevinde başarılar diledi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA