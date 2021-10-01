MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan'dan Belediye Başkanı Kaplan'a hayırlı olsun ziyareti - Haberler
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MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan'dan Belediye Başkanı Kaplan'a hayırlı olsun ziyareti

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan'dan Belediye Başkanı Kaplan'a hayırlı olsun ziyareti

MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, bir süre önce yeni hizmet binasına taşınan Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, bir süre önce yeni hizmet binasına taşınan Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaplan'ın makamında gerçekleşen ziyarete Orhan'ın yanı sıra Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Atasever ve parti yöneticileri katıldı.

Burada konuşan Kaplan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Orhan'a teşekkür etti.

Cumhur İttifakı olarak ayrılarının olmadığını ve her konuda istişare ederek, bir sonuca varmaya çalıştıklarını belirten Kaplan, "Biz birlikte hareket ediyoruz. Bu eserlerin ilçeye kazandırılmasında MHP'nin de desteği olmuştur. Birlikte hizmetlerimizi sürdüreceğiz ve sürmektedir." diye konuştu.

Orhan da yeni binanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan'dan Belediye Başkanı Kaplan'a hayırlı olsun ziyareti

MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan'dan Belediye Başkanı Kaplan'a hayırlı olsun ziyareti

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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