MHP İl Teşkilatından Başkan Zolan'ı ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

MHP İl Teşkilatından Başkan Zolan'ı ziyaret

09.12.2020 14:03 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:25

- MHP İl Teşkilatından Başkan Zolan'ı ziyaret Başkan Zolan, MHP'nin yeni yönetimini ağırladı MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk ve yeni yönetimi Başkan Zolan'ı ziyaret etti.

- MHP İl Teşkilatından Başkan Zolan'ı ziyaret

Başkan Zolan, MHP'nin yeni yönetimini ağırladı

DENİZLİ - MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk ve yeni yönetimi Başkan Zolan'ı ziyaret etti. Hedefin 2023 olduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, "Cumhuriyetimizin 100. yılında, cumhuriyetimizin hedefleri ve milletimizin arzu ettiği güzelliklere kavuşmak için hep birlikte gayret edeceğiz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bir süre önce kongrelerini gerçekleştiren MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk ve yeni yönetimini ağırladı. Başkan Zolan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk ve yeni yönetimine başarılar diledi. Cumhur İttifakı'nın kuruluşundan bu yana pek çok önemli adım atıldığına dikkati çeken Başkan Zolan, "Cumhur İttifakımızın kurulduğu ve o ruhun birleştiği günden itibaren, çok şükür el ele, omuz omuza genel başkanlarımız, liderlerimiz yürüyor. Biz de aynı heyecan ve şevkle birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Vermiş olduğunuz destek nedeniyle sizlere çok teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde tüm Denizlimizde güzel işler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.

"Güzelliklere kavuşmak için hep birlikte gayret edeceğiz"

Yeni görevinde başarılar dileyen Zolan, konuşmasına şöyle devam etti, "Cumhuriyetimizin 100. yılında, cumhuriyetimizin hedefleri ve milletimizin arzu ettiği güzelliklere kavuşmak için hep birlikte gayret edeceğiz. Gece gündüz demeden, kardeşlik hukuku içerisinde el ele, gönül gönüle çalışacağız. Tekrar yeni görevinizde başarılar diliyorum. Görevler kutsaldır, fedakarlıktır, millete, vatana, bayrağa, ezana sahip çıkma yürüyüşüdür. Bundan dolayı size teşekkür ediyor ve tebrik ediyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Allah'ım birlik ve beraberlik içerisinde güzelliklere yürümeyi hep beraber nasip etsin" dedi.

"Denizli dünyada adından söz ettiren bir şehir haline geldi"

MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk ise, Başkan Zolan'ın 9 yıldır sürdürdüğü belediye başkanlığını ulvi bir görev olarak gördüğünü belirterek, "Bu zamana kadar güzel hizmetler yaptınız. Bundan sonra da Allah daha güzel hizmetler yapmayı nasip etsin. Geçmiş dönemlere de baktığımızda övgüye değer çalışma sergiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

MHP İl Teşkilatından Başkan Zolan'ı ziyaret
MHP İl Teşkilatından Başkan Zolan'ı ziyaret
MHP İl Teşkilatından Başkan Zolan'ı ziyaret
MHP İl Teşkilatından Başkan Zolan'ı ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN ELYESA POLAT

İlgili Haberler

AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu'ndan MHP'ye ziyaret
AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu'ndan MHP'ye ziyaret
Savcı Sayan: 'Bölgeyi MHP ile korkutup HDP'ye mecbur bırakıyorlar'
Savcı Sayan: "Bölgeyi MHP ile korkutup HDP'ye mecbur bırakıyorlar"
MHP Diyarbakır il yönetimi, evi kundaklanan evlat nöbetindeki aileyle buluştu
MHP Diyarbakır il yönetimi, evi kundaklanan evlat nöbetindeki aileyle buluştu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Yaşar Güler Mustafa Destici Ali Mahir Başarır Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cem Yılmaz Perihan Savaş Demet Özdemir Aras Bulut İynemli
Spor Erol Bulut Pierre Webo Samet Aybaba Abdullah Avcı Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MHP İl Teşkilatından Başkan Zolan'ı ziyaret - Denizli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 14:32:53. #1.14#
title