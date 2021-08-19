MHP İl Başkanı Karataş'tan Başsavcı Tuncel'e hayırlı olsun ziyareti

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Hüseyin Tuncel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Hüseyin Tuncel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Milliyetçi Harekat Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Hakim ve Savcılar Kurulunun (HSK) yayınladığı yaz kararnamesi ile Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Hüseyin Tuncel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MHP teşkilatıyla birlikte Başsavcı Tuncel'i makamında ziyaret eden Karataş, "Adaletin tesisi noktasında sorumluluk alan değerli başsavcımıza hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Adliye binamızın her zaman ki gibi şehrimize huzur getirmesi için kollarını sıvayan sayın başsavcımıza başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı