MHP İl Başkanı Alıcık; Malazgirt haç ile hilalin, hak ile batılın çarpışmasıdır Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Malazgirt zaferinin 949. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda "Malazgirt, yankıları hala devam eden haç ile hilalin çatışmasına, hak ile batılın çarpışmasına sahne olmuştur.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Malazgirt zaferinin 949. yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda "Malazgirt, yankıları hala devam eden haç ile hilalin çatışmasına, hak ile batılın çarpışmasına sahne olmuştur. Malazgirt Zaferi; İstanbul'un fethinin mutlak bir habercisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin muhkem bir harcıdır" dedi.

26 Ağustos 1071'deki Malazgirt Zaferinin askeri bir başarının çok ötesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirten MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, "Bu zafer; imanın, öngörünün, aklın, sabrın, stratejik yönetim kudretinin, yüksek ülkülere bağlanışın, dahası vicdanın, insaniyetin, kaynaşma ve kucaklaşma hasletinin imrenilecek bir mahsulüdür. Malazgirt'te yendiklerimiz, İzmir'de denize döktüklerimiz tekrar hıyanete teşebbüs ederlerse, tekrar kalkışmaya ve işgale heveslenirlerse ya istiklal ya ölüm seçeneğini masaya koyup can feda olsun diyerek gereğini seve seve yapacağız. Malazgirt Zaferiyle doğduğumuz bu topraklarda, Büyük Taarruzla doğrulmayı başardık, sonsuza kadar da var olmaya ant içtik" dedi.

Malazgirt'teki şanlı muzafferiyetin 949'ıncu yıldönümünde büyük Türk hünkarı Sultan Alparslan'ı rahmet ve minnetle yad eden Başkan Alıcık, "Kanlarıyla destan, inanmışlıklarıyla tarih yazarak bize vatan bırakan tüm şehitlerimize, elleri öpülesi ecdadımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA