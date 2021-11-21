MHP heyeti, Kütahya'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla buluştu

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, MHP milletvekillerinden oluşan heyet, "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu" programı kapsamında kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

MHP Ankara Milletvekili Erkan Haber al, kentte bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, iç ve dış güvenlik sorunlarının her geçen gün ağırlaştığı, komşu ülkelerinde yaşanan vahim gelişmelerin milli güvenlik üzerindeki olumsuz etkilerinin yeni boyutlar kazandığı bir dönemden geçtiğini söyledi.

Türkiye'nin, terör örgütleri PKK/PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ'nün çok yönlü saldırılarıyla mücadele ettiğini vurgulayan Haber al, şöyle konuştu:

"HDP, halkı aldatan partilerden biridir, ismi ve açılımı budur. Küreselci, siyonist emperyalizmin stratejisi, ayrıcalıksız yurttaşlığa sahip olan ulus devletleri etnik ayrıştırıcılıkla bölmektir. HDP'nin amacı, emperyalizmin bu isteklerini sona ulaştırmasıdır. FETÖ, emperyalist stratejinin bir misyoneridir, HDP ile aynı çatıdan çıkmışlardır, aynı aklın ürünüdürler. 2016'nın 15 Temmuz'unda yaşananları hepimizin hatırlaması lazım. Türkiye'nin maruz kaldığı sıcak ve yakın tehditlerin aşılabilmesi için yeşermiş, ahlaki ve milli ittifak tohumu, beka ve birliğimizi teminat altına aldı. Ne yapıyorsak Türk milleti içindir, neyi amaçlıyorsak Türklüğün ve Türkiye'nin bekası içindir. Unutulmasın ki yolumuz açık, önümüz parlak, geleceğimiz ay yıldızlı Türk bayrağının altındadır."

Partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Özgür Bayraktar da Türkiye'nin ciddi bir muhalefet sorununun olduğunu dile getirdi.

Günlük hayatla alakalı düzenleme ve uygulamalar konusunda alternatif önerilerde bulunmaksızın sürekli şikayet üzerine kurgulanan muhalefet siyasetinin, esasen kendisini mahkum ettiğini anlatan Bayraktar, "Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorunları doğru teşhis etmemiz lazım ki doğru tedavi yöntemleri bulalım. Türkiye, jeopolitik ve sarmal bir vaziyette beka riski taşımaktadır. Bu riskin gözüken yüzü bölücü terör, bu terörün aktörü olan küresel güçlerin lejyoneri PKK ve PKK'nın siyasi uzantısı HDP'dir." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, MYK Üyesi Volkan Dudu ve Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık da katılımcılara hitap etti.

Toplantıya, MYK Üyesi Kadir Şekerci ve MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, İl Genel Meclisi ve belediye meclisi üyeleri, kanaat önderleri ve esnaf temsilcileri katıldı.

MHP heyeti daha sonra çarşı merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi.