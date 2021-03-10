MHP heyeti İl Müftüsü Karabayır ile istişarede bulundu
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MHP heyeti İl Müftüsü Karabayır ile istişarede bulundu

10.03.2021 13:30 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:34
MHP heyeti İl Müftüsü Karabayır ile istişarede bulundu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ve beraberindeki heyet İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ı makamında ziyaret edip çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ve beraberindeki heyet İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ı makamında ziyaret edip çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.

MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yasin Arslan ve Dr. Cemil Boğaç İpek ile birlikte İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Diyarbakır'da yapılan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu. MHP İl Başkanı Kayaalp, bölgede terörün bitmesi konusunda diyanet işleri başkanlığı çalışmalarının önemsendiğini ve halkın bilinçlenmesi için yapılan her türlü çalışmaya destek vereceklerini söyledi. Diyarbakır Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ise kente fayda verecek her türlü olumlu gelişme için kurumlarla ortak çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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