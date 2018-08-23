MHP Grup Başkanvekili Usta, Partililerle Bayramlaştı

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Havza ilçesinde partililerle bayramlaştı.

Usta, MHP Havza İlçe Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

MHP İlçe Başkanı Uğur Yıldırım'ın ev sahipliği yaptığı programda, partililerle bayramlaşan Usta, bayramların birlik ve beraberliği artırdığını söyledi.

Usta, konuşmasında, MHP'nin milli konularda fedakarca yaklaştığını milletin gördüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yerel seçimlerde belirleyeceğimiz adaylarla iyi bir netice alacağıma inanıyorum. Bu iş çalışmayla alakalı. Bu mahalli seçimlerde iyi bir başarı elde edebilirsek ve milletimize hizmet anlamında iyi işler yaparsak 2023 yılındaki seçimlerde inşallah ülkücü bir cumhurbaşkanı ülkenin başına gelecektir. Mahalli seçimlerde bu açıdan bizler için çok önemli."

Usta ve partililer daha sonra Havza Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.