MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan 12 Eylül darbesi mesajı MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Türk milliyetçileri 12 Eylül'den dersler çıkarmış, 15 Temmuz 2016 tarihinde yeni bir darbe ile büyük Türk milletine bedel ödetmeye kalkanlara gereken cevabı vermiştir" dedi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Türk milliyetçileri 12 Eylül'den dersler çıkarmış, 15 Temmuz 2016 tarihinde yeni bir darbe ile büyük Türk milletine bedel ödetmeye kalkanlara gereken cevabı vermiştir" dedi.

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, 12 Eylül askeri darbesinin 40. yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Türk milliyetçiliğinin vatan ve millet sevdasının hiçbir ön şarta dayanmayan kutlu bir yansıma olduğunu belirten Büyükataman, Türk milliyetçiliği fikriyatının tam bağımsızlığı şiar edindiğini ve Türk milletine yabancı zararlı ideolojilerin, sömürüyü bir kurtuluş reçetesi olarak sunan her türlü emperyalizmin ebedi ve ezeli hasmı olduğunu kaydetti. Tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan ve tek dil ülküsü ve sevdası doğrultusunda verdikleri şanlı mücadele sayesinde bugün bağımsız Türkiye Cumhuriyeti devletinin dimdik ayakta olduğunu anlatan Büyükataman, "12 Eylül 1980 tarihinde ABD'nin gayrimeşru çocuklarının gerçekleştirmiş olduğu darbe neticesinde vatan sevdalılarına mükafat olarak C-5'ler, idamlar, sorgular, işkenceler, acılar düşmüştür. Türk milliyetçileri baba bildiği devletine küsmemiş, suçu devlette değil darbenin mimarı ve uygulayıcılarında aramıştır. Haksız yere kapatıldıkları cezaevlerini birer çilehane, taş medreseye çevirmişler; yarınların büyük, güçlü Türkiye'sini kurmak için mücadelelerine burada devam etmişlerdir. Ülkücülerin, haklı davalarına sadakatlerinden rahatsız olanlar 29 Nisan 1981 tarihinde her bir sayfası çirkin iftira ve yalanlarla dolu 945 sayfalık bir düzmece iddianame hazırlamış; başta başbuğumuz Alparslan Türkeş olmak üzere 587 sanıklı 'MHP ve Ülkücü Kuruluşlar' davası böylece başlamıştır. 220 dava arkadaşımızın idamının istendiği utanç mahkemelerinin yargılaması 5 yıl 11 ay 8 gün sonra, 7 Nisan 1987 tarihinde sona ermiş; başbuğumuz Alparslan Türkeş 11 yıl 1 ay 10 gün hapse mahkum edilmiştir" değerlendirmelerinde bulundu.

Türk milletinin tertemiz vicdanında daima kutlu bir yere sahip olan ülkücü hareketin 12 Eylül'de ölümle sınandığını, insanlık dışı muamelelere muhatap olduğunu kaydeden Büyükataman, "Yapılan sözde yargılamalar neticesinde Ahmet Kerse, Ali Bülent Orkan, Cengiz Baktemur, Cevdet Karakaş, Fikri Arıkan, Halil Esendağ, İsmet Şahin, Mustafa Pehlivanoğlu ve Selçuk Duracık idam edilmiş, pek çok dava arkadaşımız çeşitli cezalara çarptırılmış, bir kısmı ise yargılamalar devam ederken hayatlarını kaybetmiştir. Türk milliyetçileri 12 Eylül'den dersler çıkarmış, 15 Temmuz 2016 tarihinde yeni bir darbe ile büyük Türk milletine bedel ödetmeye kalkanlara gereken cevabı vermiştir. Başta başbuğumuz Alparslan Türkeş olmak üzere ebediyete irtihal etmiş dava adamlarının tarih huzurundaki haklılığımızın bilinciyle idam sehpalarına 'bir cennet bahçesine girercesine' yürüyen 9 yiğit ülküdaşımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun. O günleri yaşayan ve bugün hayatta olan kıymetli ülküdaşlarımıza Allah, sağlıklı ömürler versin" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA