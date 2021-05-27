MHP Genel Başkanı Bahçeli, İl başkanları ile bir araya geldi
- MHP Genel Başkanı Bahçeli, İl başkanları ile bir araya geldi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il başkanları ile bir araya geldi.
- MHP Genel Başkanı Bahçeli, İl başkanları ile bir araya geldi
ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il başkanları ile bir araya geldi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da partisinin genel merkezinde il başkanları ile bir araya geldi. Saat 14: 00'da başlayan toplantı basına kapalı olarak devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Kartal