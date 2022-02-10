MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Her il teşkilatımızın Kılıçdaroğlu'na bir kandil göndererek aydınlanmasına yardımcı olmasını bekliyor, bu talimatımı...
İhlas Haber Ajansı - Politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Her il teşkilatımızın Kılıçdaroğlu'na bir kandil göndererek aydınlanmasına yardımcı olmasını bekliyor, bu talimatımı paylaşıyorum.
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Her il teşkilatımızın Kılıçdaroğlu'na bir kandil göndererek aydınlanmasına yardımcı olmasını bekliyor, bu talimatımı paylaşıyorum." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Politika