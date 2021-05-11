MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar
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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "100 maddelik anayasa önerimiz bugüne kadar yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgi ve takdirine sunulmuştur.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "100 maddelik anayasa önerimiz bugüne kadar yalnızca Sayın Cumhurbaşkanımızın bilgi ve takdirine sunulmuştur. Bunun dışında metni ne eline alan, ne gören, ne de okuyan olmuştur. Kaldı ki değerli ve saygın anayasa çalışmamızın bütününe nüfuz etmeden karalamak, kötü göstermek art niyetliliktir."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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