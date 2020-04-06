MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız korona virüs tedavisi için hastaneye yatırıldı
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Feti Yıldız, Twitter, MHP, Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız korona virüs tedavisi için hastaneye yatırıldı

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, korona virüs (Covid-19) sebebiyle hastaneye yatırıldığını duyurdu.

06.04.2020 23:27 | Son Güncelleme: 06.04.2020 23:34
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız korona virüs tedavisi için hastaneye yatırıldı

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, korona virüs (Covid-19) sebebiyle hastaneye yatırıldığını duyurdu.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklama ile yeni tip korona virüs sebebiyle hastaneye yatırıldığını duyurdu. Yıldız yaptığı paylaşımda, "Covid-19 virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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