MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: "Türkiye 2023 ve sonrası hedeflerine ilerlerken MHP, özetlediğimiz ruh ve anlayışla 9 Ağustos 2020'de...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: "Türkiye 2023 ve sonrası hedeflerine ilerlerken MHP, özetlediğimiz ruh ve anlayışla 9 Ağustos 2020'de başlattığı il ve ilçe kongrelerini tamamlamıştır.