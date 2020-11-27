MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: "Türkiye 2023 ve sonrası hedeflerine ilerlerken MHP, özetlediğimiz ruh ve anlayışla 9 Ağustos 2020'de...
27.11.2020 13:18 | Son Güncelleme: 27.11.2020 13:23
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: "Türkiye 2023 ve sonrası hedeflerine ilerlerken MHP, özetlediğimiz ruh ve anlayışla 9 Ağustos 2020'de başlattığı il ve ilçe kongrelerini tamamlamıştır.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: "Türkiye 2023 ve sonrası hedeflerine ilerlerken MHP, özetlediğimiz ruh ve anlayışla 9 Ağustos 2020'de başlattığı il ve ilçe kongrelerini tamamlamıştır. MHP; tarihi ve siyasi yürüyüşünün önemli etaplarından biri olan, 14 Mart 2021'de yapılacak 13. Olağan Büyük Kurultay'a hazır duruma gelmiştir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı