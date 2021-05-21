MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın'dan Avrupa Parlamentosu raporuna sert tepki: HDP'yi olumlayan STK'lara sorup hazırlamışlar

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 2019-2020 Yılı Türkiye Raporu'na tepki gösterdi. Aydın, "Bu raporun en büyük bilgi kaynağı, HDP ve HDP'yi olumlayan STK'lar, barolardır, Tabipler Birliğidir. İnsan Hakları Derneğiydi, Af Örgütüydü, bunlardan alınan yalan yanlış bilgiler rapora derç edilmiş" diye konuştu.

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) hazırlanan ve Türkiye'ye temel haklar, demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları konularında eleştiriler yöneltilen "2019-2020 Türkiye Raporu" genel kurul oturumunda görüşmeye alındı. Rapor taslağında açık şekilde Avrupa Birliği'nin Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini resmen askıya alması talep edildi.

MHP'DEN TASLAK RAPORUNA TEPKİ

Skandal taslak raporuyla ilgili MHP'den tepki geldi.MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) 2019-2020 Yılı Türkiye Raporu'nu sert bir şekilde eleştirerek, "Bu raporun en büyük bilgi kaynağı, HDP ve HDP'yi olumlayan STK'lar, barolardır, Tabipler Birliğidir. İnsan Hakları Derneğiydi, Af Örgütüydü bunlardan alınan yalan yanlış bilgiler rapora derç edilmiş" ifadelerini kullandı.

"RAPORDA ÖN YARGILAR VAR"

Raporda, çok fazla ön yargılı, yalan yanlış beyan bulunduğunu söyleyen MHP'li Aydın, "Sayın Meclis Başkanının farzımuhal, 'Montrö ile ilgili şu mümkündür' dediği, bunu bir örnek olarak verdiğini söylediği, daha sonra tekzip ederek, 'böyle bir şey yok' demesine rağmen, 'Meclis Başkanının Montrö'den çekiliriz demesi bizi endişeye sevk etmiştir' deniliyor" dedi.

MHP'YE YÖNELİK İDDİALARA CEVAP

Raporda, MHP ve Ülkücü hareketle ilgili bir takım değerlendirmelerin de yer aldığına dikkati çeken Aydın, bu iddiaların yer aldığı 16'ncı maddeyi, "mesnetsiz ve ipe sapa gelmez yaftalamalar" olarak nitelendirdi.

"RAPORUN BİLGİ KAYNAĞI HDP'Yİ OLUMLAYAN STK'LAR"

Kamil Aydın, milleti sevmek ve milletine saygı duymanın, "faşist" ve "ırkçı" olarak görüldüğünü belirterek, "Bu bir ahlaksızlık. Bu raporun en büyük bilgi kaynağı, HDP ve HDP'yi olumlayan STK'lar, barolardır, Tabipler Birliğidir. İnsan Hakları Derneğiydi, Af Örgütüydü, bunlardan alınan yalan yanlış bilgiler rapora derç edilmiş." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE ALEYTARI MEVKİLERLELE HAZIRLANMIŞ"

"2 yıllık bir tavsiye raporu gibi hazırlanmış ama içeriği sanki Türkiye aleyhtarı mevzilerde derç edilmiş bilgilerle donatılmış durumda" diyen Aydın, "Allah aşkına, TBMM'de ya da Türk siyasetinde kime nasıl eleştiri getireceğimizi size mi soracağız? Eş başkanlar ya da Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanına 'diktatör' demesi, hakaretamiz bir takım yaftalarla tanımlaması, yeni yaşadık bir Meral Akşener olayı... Hukuka aykırı, ahlaka aykırı söylemlerle ilgili sesiniz çıkmıyor. 2 yıllık bir tavsiye raporu gibi hazırlanmış ama içeriği sanki Türkiye aleyhtarı mevzilerde derç edilmiş bilgilerle donatılmış durumda" dedi.

"TÜRKİYE'NİN MAVİ VATANDAN ÇEKİLMESİNİ İSTİYORLAR"

Aydın, "Maraş'ı neden açtınız? AB üyesi GKRY ve Yunanistan'ın haklarını ihlal edemezsiniz, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile birlikteliklerini ifade ediyorlar ve Türkiye'nin bütün faaliyetlerini kıta sahanlığımızı varıncaya kadar ağır suçlamalar var. Türkiye'nin kendi mavi vatanından çekilip, tamamen karasal savunmaya, toprağına çekilmesi öngörülüyor" şeklinde konuştu.

"KABUL EDİLEMEZ ŞEYLER"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, terör örgütü PKK'nın, Avrupa'da kendisine bağlı STK'larla her türlü faaliyeti yaptığını, dağa insan devşirdiğini ifade ederek, "Almanya'da bir anne gösteri yapıyor, aynı Diyarbakır anneleri gibi... Ey Avrupa 'PKK benim kızımı götürdü' diyor. Ama işinde, aşında düzenli vatandaşımız, tek suçu onların nezdinde vatanını milletini bayrağını sevmesi midir? Bunlar kabul edilemez şeyler" diye konuştu.