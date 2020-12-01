MHP Diyarbakır Kadın Kolları Başkanı değişti, Milliyetçi Anneler Birliği toplu olarak partiye katıldı
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MHP Diyarbakır Kadın Kolları Başkanı değişti, Milliyetçi Anneler Birliği toplu olarak partiye katıldı

01.12.2020 10:17 | Son Güncelleme: 01.12.2020 12:15

- MHP Diyarbakır Kadın Kolları Başkanı değişti, Milliyetçi Anneler Birliği toplu olarak partiye katıldı Milliyetçi Hareket Partisi Diyarbakır Kadın Kolları Başkanlığına İpek Kayaalp getirildi.

- MHP Diyarbakır Kadın Kolları Başkanı değişti, Milliyetçi Anneler Birliği toplu olarak partiye katıldı

DİYARBAKIR - Milliyetçi Hareket Partisi Diyarbakır Kadın Kolları Başkanlığına İpek Kayaalp getirildi. İpek Kayaalp'in MHP Diyarbakır Kadın Kolları Başkanı olmasının ardından Milliyetçi Anneler Birliği de toplu olarak MHP Kadın Kollarına üye oldu.

MHP Diyarbakır Kadın Kolları Başkanlığına İpek Kayaalp getirildi. İpek Kayaalp'in MHP Diyarbakır Kadın Kolları Başkanı olmasının ardından Milliyetçi Anneler Birliği toplu olarak MHP Kadın Kollarına üye oldu. İpek Kayaalp ile MHP'ye katılan Milliyetçi Anneler Birliği üyelerine rozetlerini MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp takıp kendilerini tebrik etti.

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Burada konuşan Başkan Kayaalp, MHP İl Kadın Kolları Başkanlığında bir bayrak değişiminin yaşandığını ve bu bayrak değişiminin ardından MHP İl Kadın Kolları Başkanlığına İpek Kayaalp'in getirildiğini söyledi. Başkan Kayaalp, "Milliyetçi Anneler Birliği üyeleri, partimize toplu olarak bir katılım sağladı. Tüm dünyada, Türkiye'de ve Diyarbakır'da da kadınlar bizler için çok önemli bir yere sahiplerdir. Kadınlar eve girebilecek şekilde faaliyetler ve etkinlikler yürütebiliyor. Diyarbakır'da teşkilat olarak çok önemli faaliyetler yürütmekteyiz ama kadınlar bizler için daha önemlidir. Yanıma bulunan Milliyetçi Anneler Birliğine üye kadınlarımız binlerce eve ulaştılar. Uzun süredir faaliyet gösteren bu birliğimiz bugün de resmi olarak kadın kolları teşkilatımıza katılım sağladılar. İnşallah çok daha güçlü bir kadın kolları teşkilatıyla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

MHP Diyarbakır Kadın Kolları Başkanı değişti, Milliyetçi Anneler Birliği toplu olarak partiye katıldı
MHP Diyarbakır Kadın Kolları Başkanı değişti, Milliyetçi Anneler Birliği toplu olarak partiye katıldı
MHP Diyarbakır Kadın Kolları Başkanı değişti, Milliyetçi Anneler Birliği toplu olarak partiye katıldı
MHP Diyarbakır Kadın Kolları Başkanı değişti, Milliyetçi Anneler Birliği toplu olarak partiye katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK

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