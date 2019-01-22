Mhp, Derinkuyu Belediye Başkanı Balcı'yı Aday Göstermedi

MHP Genel Merkezi tarafından Derinkuyu Belediye Başkanı Ahmet Balcı aday gösterilmedi.

MHP Genel Merkezi tarafından 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde belediye başkan adaylarını açıklarken Nevşehir'in Derinkuyu ilçe belediye başkanlığı görevini iki dönemdir sürdüren Ahmet Balcı aday gösterilmedi. MHP tarafından belediye başkan adayı olarak Gültekin Oğuz ismi açıklandı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA