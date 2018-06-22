MHP'den Miting Gibi Konser

Sivas'ta, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Cumhur İttifakı Konseri' kapsamında sanatçı Mustafa Yıldızdoğan sahne aldı.

İstasyon Caddesinde Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi önünde düzenlenen konsere MHP İl Başkanı Özkan Turan Navruz, Merkez İlçe Başkanı Metin Topçu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Rıfat Kalkan, Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı Mustafa Nurullah Albayrak, MHP Sivas milletvekili adayları Ahmet Özyürek, Volkan Uygunuçarlar ile yaklaşık 30 bin kişi katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program da sahneye çağrılan milletvekili adayları vatandaşları selamladı.

Ahmet Özyürek burada yaptığı konuşmada, "24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler ülkemize ve Sivas'a hayırlar getirmesini Cenabı Allahtan niyaz ediyorum. Önce Cumhurbaşkanlığımıza sahip çıkacağız, 15 Temmuz sürecinden sonraki süreçte etkin ve etkili olan Liderimiz Devlet Bahçeli'ye sahip çıkacağız. Mecliste güçlü bir MHP olması için destek vereceğiz. Sivas'ımız sahip değil, Sivas'a bizler sahip çıkacağız" dedi.

MHP Sivas Milletvekili Adayı Dr. Volkan Uygunuçarlar ise "Cumhur İttifakının gücünü alanları doldurarak gösterdiniz. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'ı birinci turda seçtireceğiz. Mecliste de güçlü bir MHP için oylarımızı MHP'ye vereceğiz" dedi. Konuşmaların ardından sanatçı Mustafa Yıldızdoğan sahneye çıktı. Konseri binlerce Sivaslı dinledi. - SİVAS